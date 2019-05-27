انت الان تتابع تفاصيل خبر أبو تريكة يهنئ الزمالك.. ما موقف جماهير الأهلي؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 05:52 مساءً - هنَّأ أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة مواطنه الزمالك بمناسبة تتويجه بطلاً لكأس الاتحاد الأفريقي، للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما أحدث انقساماً بين جماهير الأهلي، الذي دافع عن ألوانه وحقق معه مسيرة مظفرة بالألقاب والبطولات محلياً وقارياً وعالمياً.

ونجح فريق "القلعة البيضاء" في القبض على الكأس القارية، عقب فوزه على "نهضة بركان" المغربي بركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، عقب نهاية الوقت الأصلي من إياب الدور النهائي بتقدُّم الزمالك (1-0)، وهي النتيجة التي حققها الفريق المغربي في لقاء الذهاب.

وكتب أبو تريكة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "مبروك لنادي الزمالك وجماهيره بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في لقاء صعب أمام نهضة بركان المغربي القوي".

وأكمل تغريدته موضحاً: "في الأخير البطل مصري وعربي. ألف مبروك للجميع".

Advertisements

وأحدثت التغريدة انقساماً بين الجماهير الأهلاوية، التي ينتمي إليها "أمير القلوب"؛ إذ اعتبرها البعض تمثل الروح الرياضية بين المتنافسين بعيداً عن تنامي العصبية بين الأندية المصرية في السنوات الأخيرة.

في الجهة المقابلة، رأى القسم الآخر من جماهير "القلعة الحمراء"، تغريدة أبو تريكة "مجاملة مرفوضة شكلاً ومضموناً" للفريق المنافس، خاصة أن رئيس الزمالك، مرتضى منصور، دأب على مهاجمة مشجعي الأهلي ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

"الخليج 365" رصد بعضاً من تغريدات الطرفين تعليقاً على تهنئة "تاجر السادة" لفريق "الفن والهندسة"، بعودته إلى منصات التتويج الأفريقية، بعد غيابٍ دام 16 عاماً؛ أي منذ فوزه بلقب كأس السوبر القاري عام 2003.