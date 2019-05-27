انت الان تتابع تفاصيل خبر رونالدو يبصم على أسوأ أرقامه الفردية منذ عقد كامل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 05:52 مساءً - بصم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على أسوأ أرقامه منذ أعوام بالتمام والكمال، وذلك في موسمه الأول بقميص يوفنتوس الإيطالي، الذي انتقل إليه صيف 2018، قادماً من صفوف ريال مدريد الإسباني، في صفقة تجاوزت قيمتها الـ100 مليون يورو.

وشارك "الدون" البرتغالي مع يوفنتوس، المتوّج بطلاً للكالتشيو، في 31 مباراة، أحرز خلالها 21 هدفاً، وهو الرقم الأقل له في السنوات الـ10 الأخيرة؛ إذ بلغ المعدل التهديفي لرونالدو هذا الموسم 0.65 هدف في المباراة، ليصبح الأقل منذ موسم (2008-2009)، الذي بلغ حينها 0.54 هدف في اللقاء.

أما على صعيد دوري أبطال أوروبا فسجّل "صاروخ ماديرا" 6 أهداف في 9 مباريات؛ أي بمعدل 0.67 هدف في المباراة، وهذا ثاني أقل معدل في مسيرة رونالدو في البطولة القارية، التي تُوّج بلقبها 5 مرات؛ واحدة بألوان مانشستر يونايتد الإنجليزي و4 بقميص الفريق الملكي.

وكان رونالدو قد أحرز 6 أهداف في 12 مباراة في ثاني مواسمه مع ريال مدريد (2010-2011)، بمعدل 0.50 هدف في كل مباراة، في حين يعتبر موسم (2013-2014) الأبرز لنجم الكرة البرتغالية في الكأس "ذات الأذنين"؛ بتسجيله 17 هدفاً في 11 مباراة، ليسهم بشدة في حصد لقب "العاشرة" للكتيبة المدريدية.

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وإلى مسابقة الكأس؛ خاض رونالدو مواجهتين بقميص فريق "السيدة العجوز"، دون أن يتمكن من زيارة الشباك، وهو ما لم يحدث منذ موسم (2006-2007) مع مان يونايتد، حيث لم يسجل في المباراة الوحيدة التي خاضها الفريق الإنجليزي في بطولة الكارلينغ أمام ساوثند يونايتد.

وبلغة الأرقام؛ شارك رونالدو في 43 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم في جميع البطولات والمسابقات، وأحرز خلالها 28 هدفاً، بمعدل 0.65 هدف في المباراة، وهو الأقل منذ موسمه الأخير بقميص "الشياطين الحُمر" (2008-2009)، حين سجّل 25 هدفاً في 57 مباراة، بمعدل تهديفي بلغ 0.47 هدف في كل مباراة.

ويُعد موسم (2014-2015) الأبرز تهديفياً في مسيرة رونالدو، بمعدل 1.23 هدف في المباراة، (61 هدفاً في 54 مباراة)، لكن تلك الأهداف لم تكن كافية لفوز ريال مدريد بأي لقب في ذلك الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو تُوّج بلقبين مع يوفنتوس؛ هما الدوري الإيطالي وكأس السوبر، ليضيف "الأسكوديتو" إلى ألقاب "البريميرليغ" الثلاثة مع اليونايتد، ولقبي الليغا مع "الملكي".