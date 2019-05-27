انت الان تتابع محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م

محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميًا، عن جوائز العام الفردية للفريق الأول لكرة القدم عن موسم (2018-2019)، وتوج الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول، بجائزة أفضل هدف في الموسم، بهدفه الخرافي الذي سجله في مرمى الإسباني كيبا حارس تشيلسي، في أبريل الماضي، وقال الموقع الرسمي لليفربول، إن هدف الفرعون المصري حصل على نسبة تصويت وصلت إلى 56.7%، متفوقًا على هدفي ساديو ماني في بايرن ميونخ الذي حصل على 14.1% من إجمالي التصويت، وهدف دانييل ستوريدج في شباك تشيلسي بنسبة 11.8%.

وعن أفضل لاعب في الموسم، حصل عليها المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، متفوقًا على زميله صلاح، بعدما حصل على نسبة تصويت وصلت إلى 46.8%، بينما جاء صلاح في المركز الثاني بنسبة 23.9%، واحتل ماني المركز الثالث بنسبة 11.3%، وأليكسندر أرنولد رابعًا، وأندي روبيرتسون خامسًا. THIS! ?? pic.twitter.com/ukbNAIKv2U —

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