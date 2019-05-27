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نص خطاب تأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون في الدوري

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٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

الأهلي والمقاولون

الأهلي والمقاولون

حصلت «التحرير» على نسخة من نص الخطاب الذي أرسله مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لناديي الأهلي والمقاولون، بشأن تأجيل مباراتهما التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، حيث استقر مجلس الجبلاية على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد، لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز، بعد اعتراض عدد من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري، وعلى رأسها أندية الأهلي وبتروجيت وحرس الحدود.

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رفض النادي الأهلي فكرة تأجيل مباراة المقاولون العرب، وترحيله مع لقاء القمة أمام الزمالك، لما بعد كأس الأمم الإفريقية، وقال مصدر مسئول بالقلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لن نقبل بأي قرار لا ينفذ مطالبنا الخمسة، ليس كنوع من التعسف أو المزايدة علي اتحاد الكرة، ولكن لو تأجل

رفض النادي الأهلي فكرة تأجيل مباراة المقاولون العرب، وترحيله مع لقاء القمة أمام الزمالك، لما بعد كأس الأمم الإفريقية، وقال مصدر مسئول بالقلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لن نقبل بأي قرار لا ينفذ مطالبنا الخمسة، ليس كنوع من التعسف أو المزايدة علي اتحاد الكرة، ولكن لو تأجل لنهاية الموسم لما بعد أمم إفريقيا، فهذا سيضر بالموسم الكروي المقبل، بل سيقضي عليه قبل أن يبدأ لأن هناك قيدا إفريقيا له مواعيد.

وأضاف المصدر في تصريحاته الخاصة: «الكاف رفض إعطاء استثناء للاتحاد المصري لكي يفتح مواعيد تناسبه وأصبح الأهلي مطالبا بوضع قائمة للموسم الجديد، ولا نعلم هل لو استمر الموسم دوري وكأس عقب أمم إفريقيا سيكون مسموحا لنا باللعب بأي قائمة كما أن هناك لاعبين ستنتهي عقودهم معنا نهاية يونيو مثل رمضان صبحي».


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