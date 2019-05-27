شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي.. الزمالك يطلب تأجيل لقائه مع الإنتاج الحربي أسوة بمباراة الأهلي والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، احترامه الكامل لجدول مسابقة الدوري المرسل من الاتحاد المصري لكرة القدم لبقية مباريات الموسم.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا، أوضح خلاله أن تأجيل أي مباراة للنادي الأهلي كانت مثبته في جدول المسابقة، فإن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة.

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وطالب الزمالك بضرورة تأجيل مباراة الإنتاج الحربي، في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب في إطار المساواة وتطبيق العدالة .

وقرر اتحاد الكرة في وقت سابق اليوم تأجيل مباراة المقاولون والأهلي إلى وقت لاحق.

وأشار البيان، بأنه يجب على جميع أندية الدوري احترام الجدول المرسل من لجنة المسابقات لجميع الأندية، خصوصا وأن الموسم الكروي الحالي استثنائي، وعلى الأبواب بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.