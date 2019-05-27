شكرا لقرائتكم أمير عزمى: لولا أوباما لضاعت الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير عزمى مجاهد، مدرب عام الزمالك، أن هدف يوسف أوباما، الذى أحرزه فى مرمى بترو أتليتكو، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية كان سببا مهما فى التتويج بالبطولة.

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وقال أمير عزمى فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إن أهمية الهدف أنه جاء فى توقيت هام، وهو الدقيقة 89 من أحداث المباراة، بعد أن كان الفرق المنافس متقدم على الأبيض، إلا أن الهدف كان سببا مهما لإكمال الزمالك البطولة، والوصول إلى النهائى، والذى تكلل فى النهاية بالتتويج باللقب.

جدير بالذكر أن الزمالك توج بالكونفدرالية الأفريقية للمرة الاولى فى تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بنتيجة 5/3 بركلات الجزاء الترجيحية.