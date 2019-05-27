شكرا لقرائتكم اشمعنا الأهلي .. الزمالك يطلب تأجيل مباراة الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، بيانا رسميا، أكد خلاله احترامه الكامل لجدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، المرسل للنادي، من جانب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف بيان نادي الزمالك، أن فى حالة تأجيل أى مباراة للنادي الأهلي كانت مثبته في جدول المسابقة، فأن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة، في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة.

وأوضح البيان الزملكاوى، بأنه في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، فالزمالك يطلب بتأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي، في إطار المساواة وتطبيق العدالة، وأشار البيان، بأنه يجب على جميع أندية الدوري إحترام الجدول المرسل من لجنة المسابقات لجميع الأندية، خصوصا وأن الموسم الكروي الحالي استثنائي، وعلى الأبواب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.