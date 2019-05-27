شكرا لقرائتكم جماهير نيجيريا تتسلم الـfan id من تذكرتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل "تذكرتى" استخراج بطاقات المشجع الـ"fan id" استعدادا لمشاهدة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو. تواجد عدد من الشباب النيجريين فى أحد المنافذ الخاصة بموقع تذكرتى وتم استقبالهم بترحاب شديد من القائمين على المنفذ وانهوا الاجراءات فى سهولة وسرعة كما هو معتاد من جانب القائمين على منافذ تذكرتى واحتفلوا بالشباب النيجريين الذى تسملوا تذاكر المباريات التى حددو حضورها . وأثني المتواجدين على سرعة إنهاء استخراج الـfan id الحصول على التذاكر فى أسرع وقت.

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