شكرا لقرائتكم الزمالك يجدد عقد الأمريكى ستوجلين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب نادى الزمالك من تجديد عقد المحترف الأمريكى ستوجلين لاعب سلة الزمالك، من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين.

وتوصل مسئولو الأبيض لاتفاق مع اللاعب الأمريكى على كل شروط العقد، يتبقى فقط الرتوش الأخيرة على أن يوقع اللاعب على المقابل المادى إلكترونيا.

جدير بالذكر أ الزمالك توج بدورى السلة بالفوز على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى جمعت الفريقين، بمشاركة اللاعب الأمريكى، والذى عاد إلى بلاده بعد انتهاء البطولة.