شكرا لقرائتكم الزمالك يجدد عقد الأمريكى ستوجلين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اقترب نادى الزمالك من تجديد عقد المحترف الأمريكى ستوجلين لاعب سلة الزمالك، من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين.
وتوصل مسئولو الأبيض لاتفاق مع اللاعب الأمريكى على كل شروط العقد، يتبقى فقط الرتوش الأخيرة على أن يوقع اللاعب على المقابل المادى إلكترونيا.
جدير بالذكر أ الزمالك توج بدورى السلة بالفوز على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى جمعت الفريقين، بمشاركة اللاعب الأمريكى، والذى عاد إلى بلاده بعد انتهاء البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يجدد عقد الأمريكى ستوجلين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.