شكرا لقرائتكم الزمالك يتوج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج الزمالك المصري ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية الإفريقية) للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 5- 3 بركلات الترجيح على ضيفه نهضة بركان المغربي يوم الأحد في إياب نهائي المسابقة القارية على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 55، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي جرت بالمغرب يوم الأحد الماضي، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الفريق المصري.

وبات الزمالك ثاني الفرق المصرية التي توجت بلقب البطولة بعدما سبقه غريمه التقليدي الأهلي، الذي توج باللقب عام 2014، كما تعد هذه هي البطولة الإفريقية الأولى التي يتوج بها الزمالك منذ 16 عاما، حيث ترجع المرة الأخيرة التي وقف خلالها الفريق الأبيض على منصات التتويج الإفريقية إلى عام 2003، عندما فاز ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الوداد البيضاوي المغربي