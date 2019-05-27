شكرا لقرائتكم الاتحاد الألماني: دورتموند سيواجه بايرن ميونخ في كأس السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يلتقي بايرن ميونخ الفائز بثنائية الدوري والكأس مع بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني في الثالث من أغسطس المقبل، بحسب ما أعلنه الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الاثنين.

وتجمع مباراة كأس السوبر عادة بين بطل "البوندسليغا" وبطل الكأس، ولكن بما أن بايرن فاز بالبطولتين فإنه يلتقي مع صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني وهو المركز الذي شغله دورتموند.

وتوج بايرن بلقب كأس ألمانيا يوم السبت بتغلبه على لايبزغ 3 -صفر في النهائي. وأوضح اتحاد الكرة الألماني أن ملعب مباراة كأس السوبر سيتم تأكيده قريبا.

ومنذ عام 2011 يحظى الفريق الفائز بلقب الكأس أو وصيف "البوندسليغا" بأفضلية اللعب على أرضه، وتوج بايرن بلقب النسخة الماضية لكأس السوبر بعد أن اكتسح اينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف دون رد.