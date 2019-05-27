شكرا لقرائتكم حارس أرسنال: غياب مخيتاريان عن النهائي فضيحة في حق "يويفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد بيرند لينو حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي قرار منح باكو عاصمة أذربيجان حق استضافة نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويلتقي أرسنال مع مواطنه تشيلسي يوم الأربعاء في باكو في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، ولم يسافر لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتاريان مع أرسنال إلى باكو وسط مخاوف تتعلق بسلامته بسبب المشاكل السياسية المتصاعدة بين أذربيجان وأرمينيا، وقال لينو لمجلة "كيكر شبورتس" الألمانية يوم الاثنين: إنها فضيحة عدم تمكنه من اللعب.

وأضاف متعجبا: لقد عمل مخيتاريان بشكل قوي طوال الموسم ثم لا يمكنه القدوم إلى مثل هذا النهائي لأسباب سياسية.

ويعد اللاعب الأرميني صاحب الـ30 عاما عنصرا مهما في انطلاقة أرسنال نحو المباراة النهائية للبطولة ولكن وفقا لما تردد كثيرا في الفترة الأخيرة فإنه سيغيب عن المباراة النهائية بسبب مخاوف على سلامته في باكو عاصمة أذربيجان.

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كما انتقد لينو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب توزيع حصة بسيطة من التذاكر على جماهير الفريقين في نهائي الدوري الأوروبي.

وقال :كل فريق يحصل على 6 الاف تذكرة فقط هو أمر غريب، كنت موجودا في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2012 في ميونخ، بين بايرن ميونخ وتشيلسي، في تلك المباراة كان هناك ركنا باللون الأحمر لجماهير بايرن وركنا أخر باللون الأزرق لجماهير تشيلسي، في مثل تلك المباراة النهائية في باكو كان ينبغي أن يكون نصف الملعب باللون الأزرق والنصف الاخر بالأحمر ، هكذا تكون كرة القدم.

الانتقادات في أزمة مخيتريان لم تقف عند لينو، فكان ليوناي إيمري مدرب أرسنال أيضا تصريحاته التي أدان فيها ما حدث مع لاعب وسطه الأرميني :إنها أخبار سيئة، ولكن لا يمكننا فعل أي شيء في هذا الأمر، إنه شيء شخصي للغاية، قرار شخصي، ويجب أن نحترمه. لا يمكنني تفهم المشاكل السياسية ولكن يجب أن أحترم القرار.

وغاب مخيتاريان عن فريقه في كافة المباريات التي لعبها في أذربيجان في الماضي بسبب التوتر السياسي بين أذربيجان وأرمينيا.

وذكر أرسنال في بيان سابق :بحثنا بدقة جميع الحلول لمخيتريان لكي يكون جزء من الفريق ولكن بعد مناقشة مخيتريان وعائلته في هذا اتفقنا جميعا أنه لن يسافر مع الفريق، أرسلنا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وعبرنا عن قلقنا الكبير من هذا الموقف. مخيتاريان كان لاعبا مهما في انطلاقتنا نحو المباراة النهائية لذلك ستكون خسارة كبيرة لنا من وجهة نظر الفريق.