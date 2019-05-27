رسميا: الأهلي يطلب تأجيل مباراة الإنتاج أسوة بتأجيل لقاء الأهلي والمقاولون

أصدر إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، بياناً رسمياً، أكد فيه احترامه الكبير لجدول المسابقة المرسل للنادي، من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، حول مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

كما أضاف البيان، أن تأجيل لأي مباراة تخص النادي الأهلي كانت مثبتة في جدول المسابقة، فأن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة، في ظل تطبيق العدالة بين كل الأندية المشاركة في المسابقة.

كما أوضح البيان، بأنه في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، فوقتها الزمالك سيطلب تأجيل مواجهاته أمام الإنتاج الحربي، في ظل المساواة وتطبيق العدالة.

كما أشار البيان، بأنه لابد على كافة أندية الدوري احترام الجدول المرسل من قبل لجنة المسابقات لكل الأندية، تحديدا وأن الموسم الكروي الجاري استثنائي، وعلى الأبواب بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.