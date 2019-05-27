لاعبو نادي الزمالك ينتظرون مكافأة كأس الكونفدرالية من إدارة النادي

ينتظر لاعبي فريق كرة القدم لنادي الزمالك، بان يحصلوا على مكافأة بسبب فوزه ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي حصل عليها الفريق يوم أمس بعد أن فاز على فريق نهضة بركان بحصوله على ركلات ترجيح لصالح نادي الزمالك 5/3.

كما قد حصل لاعبي نادي الزمالك على وعد من من جانب مجلس إدارة النادي بان يتم صرف لهم مكافآت كبيرة بعد أن فاز ببطولة الكونفدرالية، كما طالب اللاعبين بأن يتم صرف المكافآت اليوم خلال ساعات قليلة.

والجدير بالذكر بأنه احرز فريق نادي الزمالك ركلات ترجيحية لكل من خالد بو طيب ومحمود علاء وعبد الله جمعه ويوسف اوباما واحمد سيد زيزو،كما نال ركلات ترجيح فريق نهضة البركان من كل من اللاعبين إسماعيل المقدم ولابا كودجا وودايو وأهدر حمدى لعشير.