اللاعب محمد صلاح يفوز بجائزة هدف الموسم في ليفربول

حقق اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل هدف للفريق خلال الموسم الماضي، بعد تصويت الجماهير، عن هدفه الذي احرزه في شباك نادي تشيلسي.

كما قد أعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تتويج صلاح بالجائزة، بسبب هدفه في شباك تشيلسي الإنجليزي، أثناء خوضه مباراة بين فريقه وفريق تشيلسي، وكانت المباراة ضمن منافسات الدور الثاني للدوري الإنجليزي، والتي انتهت في فوز ليفربول بهدفين دون رد.

والجدير بالذكر بأنه تعتبر تلك هي الجائزة الوحيدة التي حققها صلاح خلال الموسم الماضي مع الفريق الإنجليزي، على عكس الموسم السابق الذي احرز فيه الكثير من الجوائز، والذي هيمن خلاله على الجوائز الفردية.