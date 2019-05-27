تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون .. الأحمر يشتعل غضبا والذئاب مع قرار الجبلاية

صدى البلد
حالة كبيرة من الغضب اشتعلت داخل أركان النادى الأهلى بعد قرار اتحاد كرة القدم بتأجيل مباراة الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب والتي كان من المقرر أن تقام غدا " الثلاثاء " فى إطار لقاءات الجولة الـ33 من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.
ويجهز الأهلى فى الوقت الراهن إلى عقد اجتماع طارئ من أجل الرد على قرار اتحاد كرة القدم بشأن تأجيل مباراة المقاولون العرب ، وكانت الأيام الماضية شهدت مطالب رسمية من الأهلى بشأن ضرورة انتهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى مصر خلال...
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