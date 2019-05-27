شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. جنة مصطفى نجمة سلة الأهلى تقدم طريقة عمل السوشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية. ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة. نجمة اليوم جنة مصطفى لاعبة كرة السلة فى النادى الأهلى، والتى تقدم طريقة عمل السوشى فى الوصفة التالية: المقادير: سمك نىء سالمون أو جمبرى مقلى أو كابوريا أرز أعشاب بحرية Advertisements خل جزر خيار توابل سكر بنى صويا صوص كافيار طريقة التحضير : يصفى الأزر و يسلق على النار مع وضع معلقتين من الخل فى وعاء يضاف اليه السكر و الملح و الأعشاب البحرية مع وضع كيس نايلون على أن يتم عليه فرد الأعشاب و ووضع الأرز على الوجه الخشن مع وضع الخضار و السمك فى منتصف الأرز مع لف حصيرة البامبو على شكل اسطوتنة و سحب لفافة السوشى من داخل الحصيرة ببطىء مع وضع الصوص والكافيار فوق السوشى المقطع .

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