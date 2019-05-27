كاميرا سوبر كورة.. كهربا وعبد الله جمعة بيلعبوا بالنار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت "كاميرا سوبر كورة" لقطات غريبة للثنائى محمود عبد المنعم كهربا، وعبد الله جمعة، لاعبى نادي الزمالك، عقب حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية.

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