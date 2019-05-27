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فراعنة الكانوى والكياك إلى ألمانيا للمشاركة فى المرحلة الثانية من كأس العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل منتخبنا الوطنى للكانوى والكياك من بولندا إلى ألمانيا وتحديدا مدينة ديسبورج، وذلك للمشاركة فى المرحلة الثانية من بطولة كأس العالم للعبة التى ستقام منافساتها خلال الفترة من 31 مايو الحالى حتى 2 يونيو المقبل.

ووصل إلى ألمانيا أحمد البدويهى ومؤمن مهران بعدما أنهيا المشاركة فى المرحلة الأولى، وحققا المركز التاسع فى نهائي (B) لسباق 500 متر للقارب الزوجى.

وينضم إليهما قادما من المجر لاعبنا على حسن، وذلك بعدما أنهى تدريباته فى معسكر الاتحاد الدولى للاعبين الموهوبين الذى اقيم فى المجر بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الجنسيات.

فى الوقت نفسه عاد إلى القاهرة لاعب منتخب مصر الوطنى للباراكانوى أحمد نجيب قادما من مدينة بوذنان البولندية، بعد انتهاء مشاركته فى المرحلة الأولى من كأس العالم للكانوى والكياك، وتحقيقه الترتيب السادس عشر على مستوى العالم فى أول مشاركة دولية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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