شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: "العميد" صاحب الكلمة الأخيرة فى احتراف حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة أن إدارة ناديه قررت تأجيل البت فى العروض المقدمة لمهاجم الفريق حسام حسن بعد عرضها على حسام حسن المدير الفنى وكذلك إبراهيم حسن مدير الكرة.

وقال فرج عامر: أرجأنا النظر في العديد من العروض التي وصلت إلى النادى بشأن انتقال العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم لحين استطلاع رأى حسام حسن.

ومن المقرر أن يعقد فرج عامر جلسة خاصة مع حسام حسن لمناقشة هذه العروض، بالإضافة للسماح لنجم الفريق ديرك ديسامبي الإنضمام لمنتخب أوغندا بعد تلقي مكالمة تليفونية من المدير الفنى للمنتخب الفرنسي ديسابر وخطاب رسمي من الاتحاد الاوغندي لكرة القدم وبموافقة التوأم حسن علي ذلك.