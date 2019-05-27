شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : منظومة تذكرتى سهلت الكثير على الجماهير المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن نظام حجز تذاكر بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر ، عبر منظومة " تذكرتى " ، سهل جدا ، و هناك عدد كبير من الجماهير قاموا بالحجز من خلاله ، وحصلوا على " ID " الخاص بكل منهم.

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وأضاف إمام خلال برنامجه " أفريقيا على الطريق " الذى يذاع على أون سبورت أن منظومة تذكرتى الجديدة التى طرحت مؤخرا لتوزيع وحجز التذاكر لبطولة أمم أفريقيا من خلال الانترنت سهلت الكثير على الجماهير المصرية.

وأشار نجم الزمالك السابق أن فكرة تذكرتى ستتيح للأسر المصرية والعائلات العودة مرة أخرى ، لمشاهدة مباريات المنتخب الوطنى من المدرجات فى ظل نظام مؤمن كليا.

وأشار نجم الزمالك السابق، إلى أن نظام "تذكرتي" أيضا أتاح لكل رب أسرة أن يحصل على ثلاثة تذاكر لأطفاله أقل من 16 سنة ، من خلال "iD" المشجع الخاص به، والذي يحصل عليه بمجرد تسجيله على موقع "تذكرتي".