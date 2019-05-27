شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الزمالك يطلب تأجيل مباراة الإنتاج أسوة بتأجيل لقاء الأهلى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، بيانا رسميا، أكد من خلاله احترامه الكامل لجدول المسابقة، المرسل للنادى، من لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بخصوص مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف البيان ، أن تأجيل لأى مباراة للنادي الأهلي كانت مثبته في جدول المسابقة ، فأن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة ، في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة .

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وأوضح البيان ، بأنه في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب ، فالزمالك يطلب بتأجيل مواجهاته أمام الإنتاج الحربي ، في إطار المساواة وتطبيق العدالة .

وأشار البيان ، بأنه يجب على جميع اندية الدوري احترام الجدول المرسل من لجنة المسابقات لجميع الأندية ، خصوصا وأن الموسم الكروي الحالي استثنائي ، وعلى الأبواب بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر