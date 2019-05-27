كاميرا سوبر كورة.. "محدش يقرب منه" شاهد كيف أنقذ كهربا مشجع الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت "كاميرا سوبر كورة"، كواليس إنقاذ محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، لأحد مشجعى القلعة البيضاء، عقب انتهاء مباراة نهائى الكونفدرالية الأفريقية. لمشاهدة الفيديو كامل وإنقاذ كهربا لمشجع الزمالك، اضغط هنا..

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