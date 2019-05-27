شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا.. النينجا رياضة القتال دون قواعد ثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

الخليج 365 يلقى الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى..

عرض نينجوتسو



رياضة النينجوتسو

والنينجوتسو هو أحد فنون القتال، نشأت فى اليابان ولها أصول صينية، وهى كلمة لها عدة معانى منها المثابرة وهدوء القلب والتخفى.

النينجا



وتختلف عن رياضة التايكوندو والملاكمة، حيث تعتمد على القتال الأرضي، من ضرب وتثبيت المفاصل، ويمارسها الأولاد والبنات.

وتنقسم النينجوتسو إلى 18 مهارة مثل تسلق المبانى والقتال بالعصا والقتال بالرمح والرماية والفروسية والقتال بالسيف وغيرها. Advertisements

نينجوتسو



ومن يمارس النينجوتسو يدرس فن التايجوتسو أو حركة الجسد، وليس لديه قواعد ثابتة في القتال مثلما هو الحال في رياضات الفنون القتالية الأخرى.

وتشمل ممارسة النينجوتسو عدة مستويات مثل الحزام الأصفر ثم الأخضر ثم الأزرق ثم الأحمر، كما أن هناك لجنة تمثل النينجوتسو اليابانية فى الاتحاد الدولى للجوجيتسو اليابانية

رياضة النينجوتسو