شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: هدف أوباما سبب مهم فى تتويج الأبيض بكأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير عزمى مجاهد، مدرب فريق الزمالك، أن الهدف الذى أحرزه يوسف أوباما فى مرمى بترو أتليتكو بالجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية كان سببا مهما فى التتويج بالبطولة.

وقال أمير عزمى، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إن أهمية هدف أوباما أنه جاء فى توقيت مهم، وهو الدقيقة 894 من أحداث المباراة، بعدما كان الفرق المنافس متقدماً على الأبيض إلا أن الهدف كان سببا مهما لإكمال الزمالك البطولة، والوصول إلى النهائى، والذى تكلل فى النهاية بالتتويج باللقب.

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يذكر أن الزمالك توج بالكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح.