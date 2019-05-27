الزمالك يصدر بيانا رسميا عن.. جدول الدوري وتأجيل مباراة المقاولون والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، احترامه الكامل لجدول مسابقة الدوري المرسل من الاتحاد المصري لكرة القدم لبقية مباريات الموسم.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا، أوضح خلاله أن تأجيل أي مباراة للنادي الأهلي كانت مثبتة في جدول المسابقة، فإن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة.

وقرر اتحاد الكرة في وقت سابق اليوم تأجيل مباراة المقاولون والأهلي إلى وقت لاحق.

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وطالب الزمالك بضرورة تأجيل مباراة الإنتاج الحربي، في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب في إطار المساواة وتطبيق العدالة.

وأشار البيان، بأنه يجب على جميع أندية الدوري احترام الجدول المرسل من لجنة المسابقات لجميع الأندية، خصوصا وأن الموسم الكروي الحالي استثنائي، وعلى الأبواب بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.