مدرب آرسنال: هازارد وصلاح من أفضل 5 لاعبين في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، بقدرات البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي قبل الصدام الإنجليزي المرتقب بين الفريقين في نهائي الدوري الأوروبي.

وأكد إيمري أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، يصنف مع هازارد من أفضل خمسة لاعبين في العالم، مع العلم أن البلجيكي ساهم في 31 هدفًا في بريميرليج بعد تسجيل 16 هدفًا وصناعة 15 آخرين.

ويدرك إيمري خطورة اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، حين يواجه آرسنال نظيره تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي في باكو عاصمة أذربيجان يوم الأربعاء المقبل.

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وقال إيمري، في تصريحات لصحيفة "الموندو" الإسبانية مساء اليوم الإثنين: "هازارد لاعب قادر على حسم المباراة وقد يغير النتيجة في أي وقت".

وأكمل المدرب الفائز بهذه المسابقة ثلاث مرات: "يجب علينا تجنب خطورة هازارد في المباراة، ويستطيع تشيلسي الفوز بفضل القدرات التي يتمتع بها اللاعب".

وأتم قائلا: "هذه القدرة رأيتها فقط في ميسي، كريستيانو، نيمار وصلاح، بالنسبة لي، هازارد من أفضل 5 لاعبين في العالم وقادرون علي حسم المباراة في أي وقت.

يُذكر أن إيمري تولى القيادة الفنية للجانرز هذا الموسم خلفًا للفرنسي المخضرم آرسين فينجر، وقاد الفريق لاحتلال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي (2018-19).