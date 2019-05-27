- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن الفائزين بجوائز الأفضل بالنسبة لأفضل هدف ولاعب الموسم عن الموسم الحالي 2018-2019.
وتوج النجم المصري محمد صلاح جناح الريدز بجائزة أفضل هدف في الموسم بهدفه في شباك تشيلسي في إبريل الماضي.
وقال الموقع الرسمي لليفربول أن هدف صلاح حصل على نسبة تصويت وصلت إلى 56.7%.
وتفوق هدف صلاح على هدفي ساديو ماني في بايرن ميونخ الذي حصل على 14.1% من إجمالي التصويت، وهدف دانييل ستوريدج في شباك تشيلسي بنسبة 11.8%.
وبالنسبة لأفضل لاعب في الموسم، حصل عليها المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك متفوقاً على زميله صلاح.
وأفاد الموقع الرسمي أن صاحب الرقم 4 حصل على نسبة تصويت وصلت إلى 46.8% من إجمالي التصويت.
بينما جاء صلاح في المركز الثاني بنسبة 23.9%، واحتل ماني المركز الثالث بنسبة 11.3%، وأليكسندر أرنولد رابعاً وأندي روبيرتسون خامساً.
كما حصل المدافع الهولندي على جائزة أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم بتصويت زملائه في الفريق بعد الأداء الرائع الذي قدمه هذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يتوج بجائزة هدف الموسم وثانياً في لاعب العام بليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.