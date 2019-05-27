تقرير.. 50%.. ركلات الترجيح كلمة السر في لحظات السعادة "الأفريقية" للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تُوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه في المشهد الختامي للبطولة بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

استهل الزمالك مشواره بالبطولة في دور الـ32 الأول، وحقق فوزًا سهلًا على كوتون تشاد التشادي بنتيجة 7-2.

في دور الـ32 الثاني، التقى الزمالك مع اتحاد طنجة المغربي، تعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب، وفاز الأبيض في لقاء الإياب بنتيجة 3-1، ليتأهل إلى دور المجموعات.

تواجد الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة كل نم جورماهيا الكيني، نصر حسين داي الجزائري وبيترو أتلتيكو الأنجولي، ونجح أبناء ميت عقبة في الخروج من عنق الزجاجة بعدما تعقد موقفه بالخسارة في الجولة الأولى والتعادل في 3 جولات.

تمكنت كتيبة السويسري كريستيان جورس من التأهل إلى دور ربع النهائي، واصطدم بفريق حسنية أغادير المغربي، تعادلا سلبيًا في الذهاب ومنح إبراهيم حسن الفوز للزمالك في لقاء الإياب الذي انتهى بهدف دون رد.

في مباراة نصف النهائي، واجه الزمالك نظيره النجم الساحلي التونسي، فاز الزمالك في لقاء الذهاب بمصر بهدف نظيف سجله محمود عبد المنعم كهربا، وتعادلا سلبيًا في لقاء الإياب الذي شهد أحداثًا مثيرة كان أبرزها طرد محمود عبد الرحيم "جنش" بعد إجراء الفريق الأبيض تغييراته الثلاثة ليحل عمر السعيد بدلًا منه في الدقائق المتبقية من المباراة.

في مباراة النهائي، خسر الفريق الأبيض خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد لصالح نهضة بركان، وفاز بنفس النتيجة على ملعبه ووسط جماهيره ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي منحت الزمالك لقب البطولة.

ليست المرة الأولى التي تبتسم فيها ركلات الترجيح للزمالك، وتمنحه الأفضلية في مباراة النهائي ليتوج بطلًا، فالفريق الأبيض تُوج بعشر بطولات قارية (5 دوري أبطال أفريقيا- بطولة كونفدرالية- بطولة كأس الكوؤس - 3 سوبر أفريقي)، حصل على 5 منها بركلات الترجيح.

دوري أبطال أفريقيا 1986

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جمع نهائي بطولة دوري الأبطال نسخة 1986 بين الزمالك وأفريكا سبورتس تعادل الفريقين في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 2-2.

منحت ركلات الترجيح الزمالك الأفضلية بنتيجة 4-2.

دوري أبطال أفريقيا 1993

تعادل الزمالك مع أشانتي كوتوكو الغاني سلبيًا في الذهاب والإياب، وحسمت ركلات الترجيح المباراة لصالح أبناء ميت عقبة بنتيجة 7-6.

دوري أبطال أفريقيا 1996

بنتيجة 2-1، انتهى لقائي الذهاب والإياب بين الزمالك وشوتينج ستار النيجيري، وتم الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح القلعة البيضاء وتُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز 4-3.

السوبر الأفريقي 1997

جمع السوبر الأفريقي بين الزمالك حامل لقب دوري الأبطال والمقاولون العرب حامل لقب كأس الكوؤس الأفريقية.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، وفاز الزمالك بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.