أول تعليق من الأهلي لمصراوي على قرار تأجيل لقاء المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مجلس الإدارة هو صاحب القرار النهائي فيما يخص مسابقة الدوري الممتاز بعد تأجيل مباراة المقاولون.

وأخطر اتحاد الكرة رسميا الأهلي والمقاولون بتأجيل المباراة التي كان مقررا لها يوم 28 مايو، لأجل غير مسمى.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لـ"الخليج 365" "الأمر حاليًا لا يخص الجهاز الفني للنادي الأهلي، مجلس الإدارة هو الذي سيحدد ويعلن عن الموقف النهائي".

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واختتم "القرار في النهاية سيكون من خلال مجلس الإدارة وليس من خلالي كمدير للكرة بالنادي الأهلي".

وسبق وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانا رسميا، أعلن فيه عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية.

وصرح مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لـمصراوي في وقت سابق، بأن تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون، يأتي تمهيدا لتنفيذ مقترح تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأهلي والزمالك.