المقاولون يكشف لمصراوي موقفه من تأجيل لقاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بالمقاولون العرب، عدم اعتراض النادي على تأجيل مباراة الأهلي التي كان مقررا لها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 للدوري المصري الممتاز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أخطر مجلس إدارة ناديي المقاولون العرب والأهلي بتأجيل مباراة الفريقين.

وقال فتحي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الإثنين: "اتحاد الكرة أخطرنا رسميًا بتأجيل مباراة الأهلي في الدوري، ولا توجد أزمة في التأجيل خاصةً أن القرار جاء لصالح الكرة المصرية".

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وأضاف: "لسنا معترضين على تأجيل المباراة، وننتظر تحديد موعد جديد لها، لا نعرف ما إذا كانت ستقام قبل كأس الأمم الإفريقية أم بعد نهاية المسابقة يوم 19 يوليو".

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في الدوري برصيد 47 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع بـ 49 مباراة، ويتبقى لذئاب الجبل مباراتين أمام الأهلي وبتروجيت المهدد بالهبوط.

يُذكر ان لقاء الدور الأول بين الأهلي والمقاولون انتهى بخسارة الأحمر (0-1) بهدف أحرزه أحمد علي.