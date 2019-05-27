رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأهلي بتأجيل مباراة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم مجلس إدارة ناديي المقاولون العرب والأهلي بتأجيل مباراة الفريقين، والتي كان مقررًا لها غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ33 للدوري المصري.

وكان مصدر مسؤول في اتحاد الكرة أكد لـ"الخليج 365" تأجيل المباراة تمهيدا لتنفيذ مقترح تكافؤ الفرص بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن الأخير سيخوض 3 مباريات قبل كأس الأمم الإفريقية.

وجاء في خطاب اتحاد الكرة الموجه للمقاولون والأهلي أمس الأحد: "تقرر تأجيل مباراة المقاولون والأهلي التي كان محددًا لها يوم 28 مايو بإستاد بتروسبورت إلى موعد سيحدد فيما بعد".

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وأضاف اتحاد الكرة في الخطاب الموقع من ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية: "سيعقد مجلس الإدارة اجتماعًا (اليوم الإثنين) لعرض التصور النهائي لجدول مسابقة الدوري الممتاز".

وسبق وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانا رسميا، أعلن فيه عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية.