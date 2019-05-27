اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر مسؤول في الإتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك اتجاه قوي لتأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري من أجل تمهيدا لتنفيذ مقترح تكافؤ الفرص.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة اليوم الاثنين عن التصور النهائي لجدول الدوري، وبعدما تم تفويض عامر حسين رئيس لجنة المسابقات من قبل اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة لحل الأزمة.

وقال المصدر –الذي رفض الكشف عن اسمه- لمصراوي "سيتم اخطار الأهلي بتأجيل مباراته مع المقاولون العرب".

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وتابع "هناك مقترحا يتم العمل على الانتهاء من كل تفاصيله للإعلان عنه وتنفيذه من أجل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأهلي والزمالك".

وواصل "الزمالك سوف يخوض 3 مباريات قبل مسابقة أمم أفريقيا وليس مباراتين، وهم الإنتاج الحربي والجونة وحرس الحدود".

وأضاف "بعد أمم أفريقيا، يلعب الأهلي مع المقاولون والزمالك مع الإسماعيلي، ثم الختام بمواجهة الأهلي والزمالك، وبالتالي يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص المنافسة على القمة".