بايرن ميونخ يلاقي دورتموند في كأس السوبر الألماني

يلتقي بايرن ميونخ الفائز بثنائية الدوري والكأس مع بروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني في الثالث من أغسطس (آب) المقبل، بحسب ما أعلنه الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين.

وتجمع مباراة كأس السوبر عادة بين بطل “البوندسليغا” وبطل الكأس، ولكن بما أن بايرن فاز بالبطولتين فإنه يلتقي مع صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني وهو المركز الذي شغله دورتموند.

وتوج بايرن بلقب كأس ألمانيا السبت بتغلبه على لايبزج 3-0 في النهائي.

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وأوضح اتحاد الكرة الألماني أن ملعب مباراة كأس السوبر سيتم تأكيده قريباً.

ومنذ عام 2011 يحظى الفريق الفائز بلقب الكأس أو وصيف “البوندسليغا” بأفضلية اللعب على أرضه.

وتوج بايرن بلقب النسخة الماضية لكأس السوبر، بعد أن اكتسح إينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف دون رد.