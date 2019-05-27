فالنسيا يحتفل بلقبه التاريخي في كأس ملك إسبانيا

احتفل نادي فالنسيا الإسباني، الليلة الماضية بفوزه ببطولة كأس ملك إسبانيا وسط الألاف من أنصاره، وذلك بعدما تجول في حافلة مع كأس البطولة طوال ساعتين في مدينته، معقل النادي.

وكان فالنسيا توج بلقب كأس ملك إسبانيا السبت إثر تغلبه على برشلونة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب بينيتو فيامارين، معقل نادي إشبيلية.

وعقب وصوله إلى المطار قادماً من إشبيلية، توجه الفريق البطل إلى ملعب النادي مستايا مباشرة، وسط حشد هائل من جماهيره ووسط تواجد أمني مكثف لتأمين الانتخابات البلدية الجارية في إسبانيا هذه الأيام.

وداخل المستايا خرج لاعبو فالنسيا ومدربهم غارسيا تورال لتحية الجماهير، التي ملأت مدرجات الملعب، حاملين كأس البطولة.