مانشستر سيتي يتصدى لأطماع بايرن ميونخ في ساني

يتطلع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مانشستر سيتي، لتمديد عقد جناحه الألماني ليروي ساني، بعد أن كشف بايرن ميونخ صراحة عن رغبته الشديدة في ضم اللاعب الشاب.

وذكرت صحيفة مانشستر إيفينينغ نيوز اليوم الإثنين أن مانشستر سيتي يتطلع للقاء وكيل أعمال ساني قريباً للحديث عن تمديد العقد.

ويمتد عقد ساني مع مانشستر سيتي حتى عام 2021.

وانضم ساني (23 عاماً) إلى سيتي في 2016 قادماً من صفوف نادي شالكه الألماني، وتردد أن اللاعب رفض أكثر من عرض من جانب فريقه الإنجليزي لتجديد تعاقده معه.