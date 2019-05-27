شاهد..عبدالله السعيد يقطع الشك حول مستقبله مع بيراميدز

حرص عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر ،علي توجيه الشكر لجهازه الفني ولاعبي فريقه، علي ماقدموه له في الفترة الماضية.
وكتب السعيد علي حسابه الشخصي عبر "انستجرام" :”كل الشكر و التقدير لإدارةنادي بيراميدز و الجهاز الفني و اللاعبين و جميع العاملين بالنادي على الدعم المعنوي و الفني الكبير في الفترة اللي فاتت و طول الوقت، و
وأضاف :”و شكر خاص للجهاز و اللاعبين على مساعدتي ف٨ي الظهور بأفضل شكل ممكن و إن شاء الله نقدر نحقق بطولة أفريقيا مع منتخب مصر”.
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