شاهد..عبدالله السعيد يقطع الشك حول مستقبله مع بيراميدز

حرص عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر ،علي توجيه الشكر لجهازه الفني ولاعبي فريقه، علي ماقدموه له في الفترة الماضية.

وكتب السعيد علي حسابه الشخصي عبر "انستجرام" :”كل الشكر و التقدير لإدارة

نادي بيراميدز و الجهاز الفني و اللاعبين و جميع العاملين بالنادي على الدعم المعنوي و الفني الكبير في الفترة اللي فاتت و طول الوقت، واللي من خلالها ان شاء الله نقدر نحقق انجازات كبيرة في المواسم اللي جاية و تكون إنطلاقة جديدة”.

وأضاف :”و شكر خاص للجهاز و اللاعبين على مساعدتي ف٨ي الظهور بأفضل شكل ممكن و إن شاء الله نقدر نحقق بطولة أفريقيا مع منتخب مصر”.