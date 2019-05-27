في بيان رسمي.. الزمالك يتمسك بجدول المسابقة ويطالب بالعدالة والمساواة

أصدر مجلس إدارة الزمالك ، برئاسة مرتضي منصور ، بيانا رسميا ، أكد من خلاله احترامه الكامل لجدول المسابقة ، المرسل للنادي ، من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، بخصوص مباريات الفريق الأول لكرة القدم .

وأضاف البيان ، أن تأجيلا لأى مباراة للنادي الأهلي كانت مثبته في جدول المسابقة ، فإن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة، في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة .

وأوضح البيان ، أنه في حال تأجيل مباراة

الأهلي والمقاولون العرب ، فالزمالك يطلب تأجيل مواجهاته أمام الإنتاج الحربي ، في إطار المساواة وتطبيق العدالة.

وأشار البيان ، بأنه يجب على جميع أندية الدوري احترام الجدول المرسل من لجنة المسابقات لجميع الأندية ، خصوصا وأن الموسم الكروي الحالي استثنائي ، وعلى الأبواب بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.