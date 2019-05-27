أصدر مجلس إدارة الزمالك ، برئاسة مرتضي منصور ، بيانا رسميا ، أكد من خلاله احترامه الكامل لجدول المسابقة ، المرسل للنادي ، من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، بخصوص مباريات الفريق الأول لكرة القدم .
وأضاف البيان ، أن تأجيلا لأى مباراة للنادي الأهلي كانت مثبته في جدول المسابقة ، فإن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة، في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة .
وأوضح البيان ، أنه في حال تأجيل مباراة
وأشار البيان ، بأنه يجب على جميع أندية الدوري احترام الجدول المرسل من لجنة المسابقات لجميع الأندية ، خصوصا وأن الموسم الكروي الحالي استثنائي ، وعلى الأبواب بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر في بيان رسمي.. الزمالك يتمسك بجدول المسابقة ويطالب بالعدالة والمساواة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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