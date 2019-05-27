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هدف محمد صلاح في تشيلسي الأفضل في ليفربول

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أعلن نادي الإنجليزي، اختيار هدف محمد صلاح أمام ، هو الأفضل في الموسم.

واختارت جماهير ليفربول ، قذيفة محمد صلاح في شباك تشيلسي، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ34

من ، هدف الموسم، في الاستفتاء الذي أجرته على موقعها الرسمي.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام، في نهائي ، يوم السبت

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المقبل.

وأنهي ليفربول الدوري الإنجليزي، في المركز الثاني، بعد صراع شرس طوال الموسم مع مانشستر سيتي، الذي حصد اللقب في نهاية المطاف.

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وحصد محمد صلاح لقب هداف البريميرليج، برصيد 22 هدفا، بالمناصفة مع زميله ساديو ماني، وبيير أوباميانج مهاجم أرسنال.

 

 

 

 

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