هدف محمد صلاح في تشيلسي الأفضل في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اختيار هدف محمد صلاح أمام تشيلسي، هو الأفضل في الموسم.
واختارت جماهير ليفربول ، قذيفة محمد صلاح في شباك تشيلسي، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ34من الدوري الإنجليزي، هدف الموسم، في الاستفتاء الذي أجرته على موقعها الرسمي.
ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام، في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت
وأنهي ليفربول الدوري الإنجليزي، في المركز الثاني، بعد صراع شرس طوال الموسم مع مانشستر سيتي، الذي حصد اللقب في نهاية المطاف.
وحصد محمد صلاح لقب هداف البريميرليج، برصيد 22 هدفا، بالمناصفة مع زميله ساديو ماني، وبيير أوباميانج مهاجم أرسنال.
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