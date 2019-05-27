أكد أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أن إيدين هازارد نجم تشيلسي لاعب حاسم للغاية وقادر على تغيير النتيجة، قبل نهائي الدوري الأوروبي الذيسيجمع بينهما، بعد غد، يوم الأربعاء، مثل محمد صلاح.
وقال إيمري مدرب آرسنال: "هازارد ؟ بالطبع هو لاعب حاسم
وتابع" هذه القدرة رأيتها في ليونيل ميسي، وكريستيانو، وصلاح ، نيمار بالنسبة لي، هؤلاء هم أفضل 5 لاعبين في العالم وقادرون على حسم المباراة في أي وقت".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب أرسنال: محمد صلاح من أفضل 5 لاعبين في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.