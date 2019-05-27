مدرب أرسنال: محمد صلاح من أفضل 5 لاعبين في العالم

أكد أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أن إيدين هازارد نجم تشيلسي لاعب حاسم للغاية وقادر على تغيير النتيجة، قبل نهائي الدوري الأوروبي الذي

سيجمع بينهما، بعد غد، يوم الأربعاء، مثل محمد صلاح.

وقال إيمري مدرب آرسنال: "هازارد ؟ بالطبع هو لاعب حاسم

في أي لحظة يستطيع تغيير النتيجة أثناء المباراة".

وتابع" هذه القدرة رأيتها في ليونيل ميسي، وكريستيانو، وصلاح ، نيمار بالنسبة لي، هؤلاء هم أفضل 5 لاعبين في العالم وقادرون على حسم المباراة في أي وقت".