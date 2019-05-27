أحمد المحمدي أساسي مع أستون فيلا أمام ديربي كاونتي

يستعد أستون فيلا لمواجهة نظيره ديربي كاونتي، على ملعب "ويمبلي" ضمن تصفيات المؤهلةإلى الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج" الموسم
وشهد تشكيل الفريق تواجد أحمد المحمدي ضمن التشكيلة الأساسية لصفوف الفريق.
الجدير بالذكر أن المباراة ستنطلق الساعة الرابعة مساءً.
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