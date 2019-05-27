أحمد المحمدي أساسي مع أستون فيلا أمام ديربي كاونتي

يستعد أستون فيلا لمواجهة نظيره ديربي كاونتي، على ملعب "ويمبلي" ضمن تصفيات المؤهلة إلى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج" الموسمالمقبل. وشهد تشكيل الفريق تواجد أحمد المحمدي ضمن التشكيلة الأساسية لصفوف الفريق. الجدير بالذكر أن المباراة ستنطلق الساعة الرابعة مساءً.

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