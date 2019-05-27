غدًا.. سيراميكا كليوباترا يواجه المقاولون العرب وديًا

أعلن معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم، مباراة ودية، في العاشرة مساء، غد الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، أمام فريق المقاولونالعرب.
تأتي المباراة ضمن برنامج الفترة الانتقالية التي بدأت السبت 4 مايو 2019، وتنتهي في 18 يونيو 2019، بحضور كل اللاعبين المقيدين في قائمة الموسم الماضي، وكذلك
وقرر هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، خوض مباراة عدد من المباريات الودية، خلال الفترة الانتقالية للحفاظ على معدل اللياقة البدنية، والتركيز الفني للاعبين، بسبب طول فترة الراحة بين الموسمين.
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