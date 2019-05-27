شاهد.. مباراة ديربي كاونتي وأستون فيلا المؤهلة إلى البريميرليج

تقدم بوابة الوفد، بث مباشر لمباراة أستون فيلا "أحمد المحمدي" وديربي كاونتي، الساعة الرابعة مساءً ، والتي ستقام على ملعب "ويمبلي"، المؤهلة مساءً ، والتي ستقام على ملعب "ويمبلي"، المؤهلةإلى الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج"، الموسم المقبل. ويستعد أستون فيلا لمواجهة ديربي كاونتي في المباراة النهائية، والفائز سيصعد إلى البريميرليج مباشرة.

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