سموحة يمنح لاعبيه الأساسيين راحة سلبية ويخوض مباراة الاتحاد بالناشئين

قرر الجهاز الفني لفريق سموحه بقيادة حسام حسن خوض مباراته الأخيرة بالدوري أمام الاتحاد السكندري بالبدلاء والناشئين، كما قرر منح معظم لاعبيه الأساسيين راحة سلبية حتى موعد بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن بين المستبعدين عدد كبير من اللاعبين الذين خاضوا مباراة بتروجيت الأخيرة بالدورى وهم: محمد أبو جبل، كريم يحيى ، رجب نبيل ، محمود عزت ، أحمد أبو الفتوح ، أحمد حمص ، إبراهيم عبد القوى ، شريف رضا ، ديريك تسيبامبى ، حسام حسن

، اوميد اوكرى .وجميعهم شاركوا ضمن التشكيل الأساسي لمباراة وضمن سموحه البقاء بالدوري الممتاز بعد تغلبه علي بتروجيت بهدفين للاشيء ليرفع رصيده الي ٣٨ نقطه ويبتعد حسابيا عن شبح الهبوط .كما قرر حسام حسن استبعاد الخماسي المقرر الاستغناء عنهم بنهاية الموسم وهم : محمد فتحي حارس المرمى، عمرو بركات، عبد العزيز إمام، إبراهيم عادل، محمد حمدي زكي.في حين يسعى حسام حسن إلىاشراك أكبر عدد من لاعبي فريق الشباب مواليد 97 في المباراه مثل عمر حبشي وجعفر ، محمود سامي، هشام بلحة، أحمد العش، وحارس المرمي احمد اللورد ، علي أبو العلا، سليمان محمد وعبد الرحمن موسى بالاضافة الى فارس مجاهد لاعب فريق مواليد ٢٠٠١ وذلك للوقوف على مستواهم الفني للإبقاء على من يصلح منهم ضمن صفوف الفريق الأول بالموسم القادم.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يسعي لتحقيق الفوز علي سموحه لضمان البقاء بالدوري حيث تجمد رصيده عند النقطه ٣٦ وقد يتعرض للهبوط حال تعادله أمام سموحه بشرط نجاح بتروجيت في تحقيق الفوز علي المقاولون العرب !!! .