إيقاف نشاط فرع وسط الدلتا للتايكوندو

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو إيقاف نشاط فرع وسط الدلتا لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها الاتحاد.

وكان عدد من أعضاء مجلس إدارة الفرع قد تقدموا باستقالتهم اعتراضا على التحقيقات التي تمت لوقف الاتحاد

نشاط الفرع لحين عرض الأمر هاى مجلس إدارة الاتحاد.

وشهد الفرع مؤخرا استقالة ثلاثة اعضاء وهم حامد الخواجة ومحمد فوزي وهويدا علي بسبب خلافات داخل المجلس.

وسادت حالة من الغضب لدي المدربين واللاعبين والحكام بالفرع بسبب إيقاف النشاط، مؤكدين انهم تعرض للضرب من القرار مع أنهم ليسوا طرفا في الأزمة ويجب أن يدرس الاتحاد الوضع بعيدا عن تجميد النشاط خاصة وأن كل الفروع يوجد بها مشاكل ويتم معالجتها دون إيقاف النشاط.