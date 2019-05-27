اتحاد الكرة: الزمالك يخوض مباراة ثالثة من المؤجلات 6 يونيو

يسود اتجاه لدى اتحاد الكرة، لإقامة مباراة ثالثة من اللقاءات المؤجلة للفريق الأبيض، قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعلمت " الوفد "، أن الاتجاه داخل اتحاد الكرة لإقامة المباراة الثالثة يوم 6 يونيو المقبل، على ان ينضم بعدها لاعبو

الزمالك لمعسكر الفراعنة.

وكان اتحاد الكرة اعلن اقامة مباراة الزمالك مع الانتاج الحربي يوم 30 مايو ثم لقاء مع حرس الحدود او الجونة يوم 3 يونيو.