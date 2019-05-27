اتحاد الكرة: الزمالك يخوض مباراة ثالثة من المؤجلات 6 يونيو

يسود اتجاه لدى اتحاد الكرة، لإقامة مباراة ثالثة من اللقاءات المؤجلة للفريق الأبيض، قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وعلمت " الوفد "، أن الاتجاه داخل اتحاد الكرة لإقامة المباراة الثالثة يوم 6 يونيو المقبل، على ان ينضم بعدها لاعبو
وكان اتحاد الكرة اعلن اقامة مباراة الزمالك مع الانتاج الحربي يوم 30 مايو ثم لقاء مع حرس الحدود او الجونة يوم 3 يونيو.
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