رياضة | أرقام "الكان" القياسية (7) .. ملوك الهاتريك في تاريخ أمم إفريقيا (المصريين في الصدارة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام "الكان" القياسية (7) .. ملوك الهاتريك في تاريخ أمم إفريقيا (المصريين في الصدارة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة الثانية والثلاثون من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" حتي موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سلسلة حلقات متواصلة بعنوان "أرقام الكان القياسية" يتناول في كل حلقة أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولي عام 1957 في السودان، وتوج المنتخب المصري بلقبها الأول.

ونتناول في الحلقة السابعة من سلسلة "أرقام الكان القياسية" ملوك الهاتريك في تاريخ بطولة أمم إفريقيا:-

- سجل 14 لاعبًا (15 هاتريك) في بطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ.

- محمد دياب العطار "الديبة" أول لاعب يسجل "سوبر هاتريك" في بطولة أمم إفريقيا عام 1957 في شباك اثيوبيا، في المباراة النهائية للبطولة، حيث قاد منتخب الفراعنة للفوز برباعية نظيفة والتتويج باللقب.

- نجح 4 لاعبين مصريين في تسجيل 5 "هاتريك" في تاريخ بطولة أمم إفريقيا هم، الديبة (1957)، محمود الجوهري (1959)، حسن الشاذلي (1963، 1970)، حسام حسن (1998).

- حسن الشاذلي اللاعب الوحيد الذي سجل "2 هاتريك" في نسختين مختلفتين من بطولة أمم إفريقيا، حيث سجل 4 أهداف في شباك نيجيريا في مباراة انتهت بفوز الفراعنة 6 / 3 عام 1963، بينما سجل 3 أهداف في شباك كوت ديفوار 1970 في فوز الفراعنة 3 / 1.

- لوران بوكو لاعب كوت ديفوار هو اللاعب الوحيد الذي سجل (5 أهداف) في مباراة واحدة ببطولة أمم إفريقيا، وذلك في مرمي اثيوبيا في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإيفواري 6 / 1 عام 1970.

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- 3 لاعبين سجلوا "رباعية" في مباراة واحدة بأمم إفريقيا وهما المصري دياب العطار بمرمى إثيوبيا 1957 وحسن الشاذلي في مرمي نيجيريا 1963، والجنوب إفريقي ماكارثي بمرمى ناميبيا 1998.‏

- أسرع هاتريك في تاريخ بطولة أمم إفريقيا سجله بينديكت مكارثي لاعب جنوب إفريقيا، في شباك نامبيا في نسخة البطولة عام 1998، حيث سجل 4 أهداف في الدقائق (8، 11، 19، 21).

- أما الهاتريك الذي جاء متأخرًا في مباراة لم تشهد أشواط إضافية سجله مهاجم منتخب تونس السابق "فرانسيلودو سانتوس" في شباك منتخب زامبيا عام 2006 في الدقائق (35، 82، 93)، وفاز منتخب بلاده 4-1.

- أما الهاتريك الوحيد الذي اكتمل بالأشواط الإضافية، سجله الزامبي برنارد شاندا في شباك الكونغو عام 1974 في الدقائق (70، 97، 111)، وفاز منتخب بلاده 4-2.

- لم تستقبل المنتخبات العربية أي "هاتريك" طوال تاريخ مشاركاتها ببطولة أمم إفريقيا، بينما سجلت 4 منتخبات عربية " 8 هاتريك" في البطولة القارية هي (مصر "5" – الجزائر "1" – المغرب "1" – تونس "1")

- 3 نسخ فقط من بطولة أمم إفريقيا شهدت تسجيل "2 هاتريك" أعوام 1970، 1998، 2006، بينما لم تشهد 19 نسخة من البطولة القارية تسجيل أي "هاتريك".

- مصر الأكثر تسجيلًا لـ"هاتريك" في بطولة أمم إفريقيا 5 مرات (الديبة "1" – الشاذلي "2" – الجوهري "1" – حسام حسن "1" ) بإجمالي 17 هدفًا، يليها الكاميرون وكوت ديفوار وزامبيا وسجل كل منهما هاتريك "مرتين".

- منتخب أثيوبيا الأكثر استقبالًا لـ"هاتريك" في تاريخ بطولة أمم إفريقيا 3 مرات واستقبل 12 هدفًا، ويأتي خلفه منتخبات سيراليون ونامبيا وزامبيا واستقبلت "هاتريك" مرتين.