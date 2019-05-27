رياضة | ما لا تعرفه عن استاد باكو الأوليمبي.. معقل نهائي اليوروباليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما لا تعرفه عن استاد باكو الأوليمبي.. معقل نهائي اليوروباليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف استاد باكو الأوليمبي في أذربيجان في التاسع والعشرين من الشهر الجاري نهائي الدوري الأوروبي في نسخته الثمانية والأربعين بين آرسنال وتشيلسي.

تعد باكو عاصمة أذربيجان وأكبر المدن الساحلية على بحر قزوين وسيستضيف الاستاد الأوليمبي فيها منافسات أمم أوروبا (يورو) 2020.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي بعض المعلومات عن استاد باكو الأوليمبي حاضن نهائي اليوروباليج ..

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- تم البدء في إنشاء الاستاد في 6 يونيو 2011 وتم افتتاحه في 6 مارس 2015.

- الاستاد ذو سقف قابل للطي.

- سعة الاستاد تبلغ 69,870 متفرج وهو أكبر استاد في البلاد.

- منتخب أذربيجان هو المستأجر الرئيسي للاستاد وسينتقل من مقره الحالي ملعب توفيق بهراموف عند اكتماله.