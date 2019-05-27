رياضة | 8 معلومات لا تعرفها عن روكي "حكم نهائي الدوري الأوروبي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 معلومات لا تعرفها عن روكي "حكم نهائي الدوري الأوروبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة النهائية بين آرسنال وتشيلسي ببطولة الدوري الأوروبي. وأسندت لجنة الحكام المباراة لطاقم تحكيم من إيطاليا بقيادة الحكم جيانلوكا روكي.

ومن المقرر أن يلتقي آرسنال وتشيلسي في المباراة النهائية للدوري الأوروبي على ملعب باكو الأولمبي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ويستعرض الخليج 365 الرياضي أهم المعلومات عن روكي ..

- ولد جيانلوكا روكي في 25 أغسطس 1973 بمدينة فلورنسا في إيطاليا.

- يبلغ طول روكي 182 متر ووزنه 75 كجم.

- في 1989، بدأ روكي ممارسة التحكيم وبدأ بالتحكيم في دوري الدرجة الأولى عام 2003 حتى حصل على الشارة الدولية من الفيفا في 2008.

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- يعمل روكي في التجارة بجانب مهنة التحكيم.

- يتحدث روكي لغتين، هما : الإنجليزية والإيطالية.

- يمارس روكي رياضة التنس.

- يحب روكي القراءة ومشاهدة الأفلام.

- أدار روكي 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا ومباريات في الدوري الأوروبي عام 2010.