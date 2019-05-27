رياضة | برشلونة يحتفل بعيد ميلاد بطل الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحتفل بعيد ميلاد بطل الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل جيسون موريلو لاعب فالنسيا المعار إلى برشلونة لنهاية الموسم بعيد ميلاده السابع والعشرين اليوم الاثنين.

اللاعب الكولومبي ، الذي فاز يوم السبت بكأس ملك اسبانيا مع فالنسيا تلقى التهنئة من برشلونة على الرغم من خسارة الاخير للقب على يد الخفافيش.

ولعب موريلو نهائي الكأس مع فالنسيا أمام برشلونة، موريلو ، الذي انتهى من انتقاله لبرشلونة ، سيركز الآن مع المنتخب الكولومبي على الاستعداد لكأس كوبا أمريكا التي ستلعب في البرازيل في الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو.